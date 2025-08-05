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«Марсель» не хочет продавать Гринвуда. Пока неясно, будет ли «Аль-Наср» настаивать на трансфере

Ранее сообщалось об интересе саудовского клуба к вингеру «Марселя». Ключевую роль в трансфере может сыграть Криштиану Роналду, игравший вместе с Гринвудом за «МЮ».

Источник: Спортс"

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Марсель» не хочет продавать игрока. Пока неясно, будет ли «Аль-Наср» настаивать дальше и открыт ли сам Гринвуд к переезду в Саудовскую Аравию.

«Манчестер Юнайтед» получит 50% от суммы трансфера игрока.

В прошлом сезоне Гринвуд провел 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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