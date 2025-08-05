«Марсель» не хочет продавать Гринвуда. Пока неясно, будет ли «Аль-Наср» настаивать на трансфере

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Марсель» не хочет продавать игрока. Пока неясно, будет ли «Аль-Наср» настаивать дальше и открыт ли сам Гринвуд к переезду в Саудовскую Аравию.
«Манчестер Юнайтед» получит 50% от суммы трансфера игрока.
В прошлом сезоне Гринвуд провел 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
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