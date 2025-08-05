Дзюба о том, что отдал Лончару 1-й пенальти в матче со «Спартаком»: «Стефан был уверен в себе, я с удовольствием уступил. Сделали выводы на будущее»

— Все просто — Лончар изъявил желание пробить, был уверен в себе. Конечно, в такой ситуации я уступлю партнеру. Хотелось, чтобы Стефан забил свой первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Лончар был полон решимости и хотел пробить, поэтому с удовольствием уступил место. Так я делал во всех клубах при подобных ситуациях, не вижу ничего плохого. Ну, а то, что Лончар промахнулся… Со всеми бывает. Но я и сам чувствовал определенную вину, что уступил и так произошло.