Дзюба о том, что отдал Лончару 1-й пенальти в матче со «Спартаком»: «Стефан был уверен в себе, я с удовольствием уступил. Сделали выводы на будущее»

Также «Акрон» не реализовал пенальти на 63-й минуте при счете 0:0 — Стефан Лончар пробил выше ворот.
— Сейчас активно обсуждается момент с первым пенальти «Акрона» в матче со «Спартаком». Так кто должен был его бить?
— Все просто — Лончар изъявил желание пробить, был уверен в себе. Конечно, в такой ситуации я уступлю партнеру. Хотелось, чтобы Стефан забил свой первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Лончар был полон решимости и хотел пробить, поэтому с удовольствием уступил место. Так я делал во всех клубах при подобных ситуациях, не вижу ничего плохого. Ну, а то, что Лончар промахнулся… Со всеми бывает. Но я и сам чувствовал определенную вину, что уступил и так произошло.
Когда Лончара меняли, я видел, что он был подавлен и расстроен, как и вся команда. Тогда сказал Стефану: «Не переживай. Мы вытащим этот матч». Никаких вопросов здесь больше не должно быть, как и не было криков и склок каких-то.
— В какой-то момент к мячу подошел даже молодой Пестряков. Что это было?
— На поле не совсем понял ситуацию — то ли Стефан ему предложил, то ли Дима сам изъявил желание. Поэтому пришлось вмешаться старшим. Могли пробить и я, и Савичев в крайней ситуации. Но Лончар реально хотел, поэтому уступили. И это абсолютно нормально — решать в коллективе такие вопросы. А на будущее мы сделали выводы. Надо перестать вокруг этого устраивать спекуляции, а то у нас 10 человек стоят у точки, и якобы все хотят пробить пенальти, — сказал нападающий «Акрона».