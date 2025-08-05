Результаты работы тренерского штаба не радуют. Этот штаб пришел в клуб еще год назад, у него было время. В какой-то момент мы увидели мощный «Спартак», но сейчас мы его не видим", — отметил бывший защитник красно-белых.
Гранат о Жедсоне: «Если бы “Спартак” взял Месси, ничего тоже не изменилось бы. Пока команда не выглядит как претендент на победу в РПЛ. Результаты работы тренерского штаба не радуют»
«Пока “Спартак” выглядит не как претендент на победу в РПЛ. Жедсон? Если бы “Спартак” взял Месси, ничего тоже не изменилось бы. Один игрок не меняет ситуацию.