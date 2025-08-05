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Месси не сыграет с «Пумас» в Кубке лиг из-за травмы бедра. «Интер» называл повреждение «легким»

В ночь на 7 августа клуб МЛС сыграет с «Пумас» в заключительном туре группового этапа Кубка лиг.

Источник: Спортс"

Аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра в предыдущей игре турнира, против «Некаксы» (2:2, 5:4 по пенальти). «Интер» назвал травму «легкой».

"Клуб сделал очень четкое заявление. Это легкая травма, и это хорошая новость среди плохих.

Мы не любим прогнозировать возвращение, особенно в случае с Лео. Он обычно очень хорошо восстанавливается от травм, и, что главное, делает это быстро.

Так что посмотрим, но, очевидно, завтра он не сможет выйти на поле. А потом посмотрим, как он себя будет чувствовать и как будет прогрессировать", — сказал главный тренер Хавьер Маскерано.

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