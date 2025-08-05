17 338 фанатов посетили матч «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» на «Мордовия Арене» в Пути регионов. В Пути РПЛ лишь два из восьми матчей собрали больше зрителей

Следует отметить, что из восьми матчей Пути РПЛ лишь два собрали больше болельщиков: ЦСКА — «Локомотив» (24 256) и «Ростов» — «Спартак» (20 922). В то же время посещаемость трех игр (в том числе с участием «Зенита») не достигла даже 7 000.