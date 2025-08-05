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17 338 фанатов посетили матч «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» на «Мордовия Арене» в Пути регионов. В Пути РПЛ лишь два из восьми матчей собрали больше зрителей

На игру «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» (1:3) в Пути регионов FONBET Кубка России пришли 17 338 человек. Встреча прошла на «Мордовия Арене».

Источник: Спортс"

Следует отметить, что из восьми матчей Пути РПЛ лишь два собрали больше болельщиков: ЦСКА — «Локомотив» (24 256) и «Ростов» — «Спартак» (20 922). В то же время посещаемость трех игр (в том числе с участием «Зенита») не достигла даже 7 000.