«Торино» и «Наполи» предварительно договорились о трансфере Джованни Симеоне за 6−7 млн евро (Tuttosport)

Сторонам еще осталось согласовать некоторые детали сделки. Представители клубов проведут новую встречу.
В прошлом сезоне Серии А сын Диего Симеоне провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 13 минут, и забил 1 гол. Его статистика — здесь.
Туринский клуб достиг предварительной договоренности с «Наполи» о трансфере нападающего за 6−7 млн евро, сообщает Tuttosport. Изначально неаполитанцы хотели получить 8 миллионов евро и бонусы.
Сторонам еще осталось согласовать некоторые детали сделки. Представители клубов проведут новую встречу.
В прошлом сезоне Серии А сын Диего Симеоне провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 13 минут, и забил 1 гол. Его статистика — здесь.