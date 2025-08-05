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«Торино» и «Наполи» предварительно договорились о трансфере Джованни Симеоне за 6−7 млн евро (Tuttosport)

Туринский клуб достиг предварительной договоренности с «Наполи» о трансфере нападающего за 6−7 млн евро, сообщает Tuttosport. Изначально неаполитанцы хотели получить 8 миллионов евро и бонусы.

Источник: Спортс"

Сторонам еще осталось согласовать некоторые детали сделки. Представители клубов проведут новую встречу.

В прошлом сезоне Серии А сын Диего Симеоне провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 13 минут, и забил 1 гол. Его статистика — здесь.