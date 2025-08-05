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«Милан» покупает Яшари за 39 млн евро. Хавбек «Брюгге» вылетел в Италию

Сообщалось, что «россонери» купят полузащитника у «Брюгге» за 39 млн евро с учетом бонусов.

Источник: Спортс"

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что 23-летний швейцарец хотел перейти только в состав миланцев, несмотря на интерес других команд. Яшари уже вылетел в Италию.

Фото: x.com/FabrizioRomano.

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