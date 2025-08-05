«Милан» покупает Яшари за 39 млн евро. Хавбек «Брюгге» вылетел в Италию

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что 23-летний швейцарец хотел перейти только в состав миланцев, несмотря на интерес других команд. Яшари уже вылетел в Италию.
Фото: x.com/FabrizioRomano.
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