«Многие попали теперь на Transfermarkt, да и по мячу многие попали». Тренер «Амкала» Панов о победе над «Квантом»

"Сама позиция Парадеевича на поле подразумевает, что он должен находиться ближе к воротам. Естественно, мне понравилась сама комбинация, взаимодействия. Ребята все правильно сделали.
Ему мяч выкатили здорово. Но он попал. Он молодец, поздравляю его с первым голом в профессиональном футболе. У нас многие попали теперь на Transfermarkt, да и по мячу многие попали (смеется).
Я просто рад, что мы добились того, чего хотели. Мы понимали, что у «Кванта» сезон, а у нас ребята по три‑четыре тренировки провели. Состояние было лучше у соперника, нам было сложно. Я благодарен, что мы дотерпели.
Я не исключаю, что мы увидим продолжение эксперимента. Но, думаю, уже в меньших объемах", — сказал Панов.