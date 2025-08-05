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«Многие попали теперь на Transfermarkt, да и по мячу многие попали». Тренер «Амкала» Панов о победе над «Квантом»

«Амкал» обыграл «Квант» в первом раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России (3:1). На поле вышли стримеры Парадеевич и Ликс, певец The Limba, комик Роман Косицын, актер Вячеслав Морозов и продюсер Олег Титов.

Источник: Спортс"

"Сама позиция Парадеевича на поле подразумевает, что он должен находиться ближе к воротам. Естественно, мне понравилась сама комбинация, взаимодействия. Ребята все правильно сделали.

Ему мяч выкатили здорово. Но он попал. Он молодец, поздравляю его с первым голом в профессиональном футболе. У нас многие попали теперь на Transfermarkt, да и по мячу многие попали (смеется).

Я просто рад, что мы добились того, чего хотели. Мы понимали, что у «Кванта» сезон, а у нас ребята по три‑четыре тренировки провели. Состояние было лучше у соперника, нам было сложно. Я благодарен, что мы дотерпели.

Я не исключаю, что мы увидим продолжение эксперимента. Но, думаю, уже в меньших объемах", — сказал Панов.