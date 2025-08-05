«Вильярреал» хочет арендовать Довбика. «Рома» предпочитает продать форварда, что окупить потраченные на него 30 млн евро

По информации As, «Вильярреал» заинтересован в подписании нападающего «Ромы» на правах аренды. Римляне предпочитают продать игрока, чтобы окупить вложенные в трансфер украинца средства. Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» за 30 миллионов евро в 2024 году.