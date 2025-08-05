«Вильярреал» хочет арендовать Довбика. «Рома» предпочитает продать форварда, что окупить потраченные на него 30 млн евро

На данный момент неясно, будут ли испанцы делать новые шаги для приобретения футболиста. Они вряд ли смогут предложить больше 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.
По информации As, «Вильярреал» заинтересован в подписании нападающего «Ромы» на правах аренды. Римляне предпочитают продать игрока, чтобы окупить вложенные в трансфер украинца средства. Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» за 30 миллионов евро в 2024 году.
На данный момент неясно, будут ли испанцы делать новые шаги для приобретения футболиста. Они вряд ли смогут предложить больше 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.