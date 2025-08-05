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«Ювентус» на случай ухода Келли интересуется Кивером из «Арсенала», Бералдо из «ПСЖ» или Кульеракисом из «Вольфсбурга». «Канониры» хотят 25−30 млн за Якуба

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, команду может покинуть Ллойд Келли — подписанный зимой англичанин по-прежнему высоко котируется в АПЛ. Клуб уже работает над поиском замены.

Источник: Спортс"

В число кандидатов входят Якуб Кивер («Арсенал») и Константинос Кульеракис («Вольфсбург»). В случае с поляком заплатить придется 25−30 млн евро, «канониры» не уступки не идут.

Также туринцы интересовались Лукасом Бералдо из «ПСЖ», когда обсуждали с парижанами переход Рандаля Коло-Муани.

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