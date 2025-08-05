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«Реалу» повторно отказали в переносе матча с «Осасуной»: «Участие в КЧМ не является форс-мажорным обстоятельством. Клуб добровольно и осознанно участвовал в нем»

Напомним, мадридский клуб просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира. Судья Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил этот запрос.

Напомним, мадридский клуб просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира. Судья Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил этот запрос.

«Реал» обжаловал это решение, но апелляционный комитет оставил его в силе. Вердикт обоснован «отсутствием нормативного положения, устанавливающего обязательный срок физической подготовки игроков, обычно называемый “предсезонным”.

"Ни аргумент об участии в клубном чемпионате мира, ни наличие или отсутствие достаточно большого состава сами по себе не являются форс-мажорными обстоятельствами.

Как спортивная организация, «Реал Мадрид» добровольно и осознанно принял участие в этом международном соревновании, что было сопряжено с известными и, следовательно, предсказуемыми последствиями, и осознавал, что это может повлиять на физическую подготовку команды перед первым матчем лиги", — говорится в заключении комитета.

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