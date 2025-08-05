«Лейпциг» связался с «Ливерпулем» насчет Эллиотта. «Красные» хотят больше 40−50 млн фунтов за хавбека

Отмечается, что «красные» около месяца назад оценивали Эллиотта более чем в 50 млн фунтов — либо на 10 млн меньше при условии, что получат право обратного выкупа футболиста.
«Лейпциг» считает, что Харви стал бы подходящей заменой Хави Симонсу, если тот покинет команду.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше