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«Лейпциг» связался с «Ливерпулем» насчет Эллиотта. «Красные» хотят больше 40−50 млн фунтов за хавбека

Как сообщает The Athletic, немецкий клуб связался с «Ливерпулем» с целью обсудить трансфер полузащитника. Переговоры пока не достигли продвинутой стадии, но так или иначе продвигаются.

Источник: Спортс"

Отмечается, что «красные» около месяца назад оценивали Эллиотта более чем в 50 млн фунтов — либо на 10 млн меньше при условии, что получат право обратного выкупа футболиста.

«Лейпциг» считает, что Харви стал бы подходящей заменой Хави Симонсу, если тот покинет команду.

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