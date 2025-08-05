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В «МЮ» считают, что Шешко хочет перейти к ним, а не в «Ньюкасл». Клуб предложил 85 млн евро с учетом бонусов за форварда «Лейпцига»

Ранее стало известно, что манкунианцы предложили 85 миллионов евро с учетом бонусов за нападающего «РБ Лейпциг». На словенца также претендует «Ньюкасл», который готов заплатить 80+10 млн евро.

Источник: Спортс"

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» считают, что Шешко предпочитает присоединиться именно к ним. К сегодняшнему вечеру это ощущение лишь усилилось.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику 22-летнего словенца можно найти здесь.

Шешко согласовал контракт и с «МЮ», и с «Ньюкаслом». «Сороки» предлагают 90 млн евро с учетом бонусов за форварда «Лейпцига», манкунианцы — 85 млн.

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