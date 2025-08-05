Игроки «Барсы» жаловались Флику на «достойное мелкого клуба» возвращение из турне. Команда 4 часа ехала в аэропорт Сеула и 13 часов летела в Испанию после игры под сильным дождем

Вылет команды состоялся в четыре часа ночи. Полет длился около тринадцати часов, и самолет приземлился в аэропорту Барселона — Эль-Прат после половины одиннадцатого утра — с учетом семичасовой разницы во времени между Южной Кореей и Испанией.