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Игроки «Барсы» жаловались Флику на «достойное мелкого клуба» возвращение из турне. Команда 4 часа ехала в аэропорт Сеула и 13 часов летела в Испанию после игры под сильным дождем

«Блауграна» завершила турне по Азии и сегодня прибыла в Каталонию. Некоторые ведущие футболисты пожаловались главному тренеру Ханси Флику на условия путешествия.

Источник: Спортс"

Как сообщает As, главный повод для жалоб игроков — почти четырехчасовая поездка на автобусе сразу после матча с «Тэгу» до аэропорта Сеула. Длительный переезд после игры в сложных условиях из-за сильного дождя вызвал у футболистов негативные эмоции.

Вылет команды состоялся в четыре часа ночи. Полет длился около тринадцати часов, и самолет приземлился в аэропорту Барселона — Эль-Прат после половины одиннадцатого утра — с учетом семичасовой разницы во времени между Южной Кореей и Испанией.

Отмечается, что команда устала от многочасового путешествия, некоторые футболисты открыто называли ситуацию «достойной мелкого клуба».

Флик попытался смягчить ситуацию, дав команде выходной в среду в попытке минимизировать в том числе и влияние джетлага.