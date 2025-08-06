«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт

Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2027 года.
Как сообщает Marca, до клубного ЧМ подписать Гонсало пытался «Хетафе».
Ранее стало известно, что нападающий получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Килианом Мбаппе.
21-летний форвард войдет в заявку мадридского клуба из 25 игроков и вскоре подпишет новый контракт.
Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2027 года.
Как сообщает Marca, до клубного ЧМ подписать Гонсало пытался «Хетафе».
Ранее стало известно, что нападающий получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Килианом Мбаппе.