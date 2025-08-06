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«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт

21-летний форвард войдет в заявку мадридского клуба из 25 игроков и вскоре подпишет новый контракт.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2027 года.

Как сообщает Marca, до клубного ЧМ подписать Гонсало пытался «Хетафе».

Ранее стало известно, что нападающий получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Килианом Мбаппе.