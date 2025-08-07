Джейми Каррагер: «Не хочу, чтобы “Ливерпуль” платил 150 млн фунтов за Исака — в этом нет плана. Это цена Мбаппе — за него можно столько заплатить»

Наверное, я бы мог представить, что он является главной целью Ливерпуля, но они уже купили Экитике за 80 миллионов фунтов. Что-то здесь мне не нравится.
Исак явно закапризничал, когда «Арсенал» и «Ливерпуль» подписали нападающего. Разве он и его агент не сообщили «Ньюкаслу» несколько месяцев назад, что они хотят уйти? Все это выглядит запутанно.
На мой взгляд, в этом нет плана. Не думаю, что план состоит в том, чтобы подписать одного нападающего за 80 миллионов фунтов, а другого — за 120.
Мне немного жаль Юго Экитике. Потому что его только что подписали, а тут вдруг эта история с Исаком.
Я хочу, чтобы «Ливерпуль» подписал Александера Исака. Но, на мой взгляд, 150 миллионов — это цена за Килиана Мбаппе. За него 150 миллионов можно заплатить«, — сказал бывший футболист “Ливерпуля” Джейми Каррагер.