Дембеле — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль — 2-й, Витинья — 3-й, Рафинья — 4-й, Салах — 5-й, Мбаппе — 6-й, Кварацхелия — 9-й, Педри

Goal составил рейтинг основных кандидатов на награду. Первую строчку в списке из 20 имен занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
3. Витинья («ПСЖ», Португалия);
4. Рафинья («Барселона», Бразилия);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
6. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция);
11. Харри Кейн («Бавария», Англия);
12. Коул Палмер («Челси», Англия);
13. Педри («Барселона», Испания);
14. Роберт Левандовски («Барселона», Испания);
15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
16. Виктор Дьокереш («Арсенал», Швеция);
17. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
18. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
19. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
20. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия).