Дембеле — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль — 2-й, Витинья — 3-й, Рафинья — 4-й, Салах — 5-й, Мбаппе — 6-й, Кварацхелия — 9-й, Педри

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
1
:
Данди Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
8.25
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хайдук С
0
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.10
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.00
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Партизан
0
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Викингур Р
1
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Сент-Патрик'с Атлетик
0
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
0
:
Дрита
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.00
П2
2.48
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Серветт Ж
1
:
Утрехт
1
Все коэффициенты
П1
12.70
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лугано
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.40
П2
1.16
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Балкани
0
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.60
П2
4.35
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
2
:
Астана
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
22.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.57
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
1.45
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.38
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
2
:
Левадия
3
Все коэффициенты
П1
33.00
X
4.40
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
1.26
X
4.30
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
3
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Андерлехт
3
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
3
:
Пакш
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
1.45
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Дембеле — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль — 2-й, Витинья — 3-й, Рафинья — 4-й, Салах — 5-й, Мбаппе — 6-й, Кварацхелия — 9-й, Педри

Сегодня журнал France Football огласил имена 30 футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года.

Источник: Спортс"

Goal составил рейтинг основных кандидатов на награду. Первую строчку в списке из 20 имен занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

3. Витинья («ПСЖ», Португалия);

4. Рафинья («Барселона», Бразилия);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

6. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция);

11. Харри Кейн («Бавария», Англия);

12. Коул Палмер («Челси», Англия);

13. Педри («Барселона», Испания);

14. Роберт Левандовски («Барселона», Испания);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

16. Виктор Дьокереш («Арсенал», Швеция);

17. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

18. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

19. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

20. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия).

