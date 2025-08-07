«Спартак» отдал Чернова, трансферная победа «МЮ», красивый шаг Веа. Переходы и слухи дня

Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
3
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
0
:
Целе
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

«Спартак» отдал Чернова, трансферная победа «МЮ», красивый шаг Веа. Переходы и слухи дня

А ещё выгодная продажа «Челси», сильный новичок «Наполи» и возвращение Парти в Испанию.

Источник: Getty Images

Фабрицио Романо, когда узнаёт о скорых трансферах, указывает фирменное «Here we go». Здесь будет и про такие случаи, и про те, которые уже подтвердились.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Челси» продал Угочукву дороже, чем покупал

Ненамного, но всё-таки. Лондонцы брали Лесли Угочукву два года назад у «Ренна» за € 27 млн. В первом английском сезоне он отбегал суммарно 567 минут, из них в АПЛ — 297. Помешала в том числе тяжёлая травма подколенного сухожилия. Не срослось, бывает. Далее последовала аренда в «Саутгемптон», и вот теперь французского опорника за € 28,7 млн выкупил вернувшийся в АПЛ «Бёрнли».

Ещё «бордовые» сегодня приютили опытного 36-летнего вратаря Мартина Дубравку, для которого предстоящий год станет в Премьер-лиге седьмым подряд: помимо «Ньюкасла», он немного поиграл за «Манчестер Юнайтед».

Парти вернулся в Испанию, несмотря на обвинения

Источник: Reuters

Томаса Парти обвиняли в пяти эпизодах изнасилования. 5 августа бывший игрок «Арсенала» предстал перед Вестминстерским магистратским судом и был выпущен под залог. А 7-го, несмотря на все риски, о его подписании объявил «Вильярреал». Ганец уже выступал в Испании за «Атлетико», «Альмерию» и «Мальорку», что для «подлодки» — несомненный плюс. Чтобы избежать ненависти, новый клуб опорника тут же обратился с заявлением. Оно чисто канцелярское, но можете ознакомиться:

"Клуб осведомлён, что футболист проходит судебное разбирательство в Англии. Он отстаивает свою невиновность и отрицает все выдвинутые против него обвинения. Мы уважаем презумпцию невиновности в качестве основополагающего принципа и ожидаем решения суда, который ответственен за выяснение фактов, вменяемых ему в вину.

Принимая во внимание действующее британское процессуальное законодательство, клуб не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу. «Вильярреал» хочет с полной ясностью подтвердить свою твёрдую приверженность уважению и осуждает любые акты насилия во всех его формах, будь то насилие по признаку пола, дискриминация, расизм, ксенофобия или поведение, ущемляющее достоинство людей", — написали испанцы.

Чернов вернулся в Самару

Источник: РИА "Новости"

Никита Чернов не сработался с Деяном Станковичем и арендован «Крыльями Советов» у «Спартака». В интервью «Чемпионату» защитник рассказывал, что диалога между ним и сербским тренером толком не было. Да и на поле Чернов в предыдущем сезоне РПЛ появился лишь восемь раз, из них в старте — четыре, причём три — ещё в июле и августе. Возвращение в Самару сенсационным не стало. Любопытно, что зимой, по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», красно-белые могут вернуть Никиту. Видимо, это зависит от дальнейшей судьбы Станковича.

Веа-младший пошёл по дороге отца

«Марсель» арендовал Тимоти Веа у «Ювентуса» и должен будет выкупить вингера за € 14+3 млн. Чем эта новость примечательна? Хотя бы тем, что легендарный Джордж Веа, отец Тимоти, тоже когда-то играл за провансальцев. Клуб шедеврально закольцевал историю и повторил обложку журнала из 2001 года, когда объявлял о приходе Веа-старшего. Тот, кстати, в представление тоже вписался.

Главные трансферные слухи дня

«МЮ» всё-таки купил Шешко

Источник: AP 2024

Минус ещё одна из главных саг лета. «Манчестер Юнайтед» долго боролся с «Ньюкаслом» за Беньямина Шешко и всё-таки добился своего. Хотя, по данным Флориана Плеттенберга, «сороки» предлагали нападающему лучшую зарплату. Фабрицио Романо уверен: сделка завершена.

Манкунианцы отдали «Лейпцигу» € 76,5 млн, ещё € 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Официально представить Беньямина и его пятилетний контракт должны перед субботней товарищеской встречей с «Фиорентиной». В Бундеслиге 22-летний словенец положил 27 голов за пару сезонов. Ждём такой же прыти и в АПЛ?

Кто такой Балеба? Тот, кого для «МЮ» оценивают в € 120 млн

«Кто такой Балеба???» — написал в соцсети легендарный Рио Фердинанд. Между тем Карлос Балеба — 21-летний камерунский опорник с 77 матчами за «Брайтон». «Чайки» умеют за высокий прайс отдавать игроков — поинтересуйтесь у Мойсеса Кайседо и остальных.

Вот и для «Манчестер Юнайтед» брайтонцы, как сообщил Дэвид Орштейн с подтверждением от Фабрицио Романо, заломили ценник в € 120 млн. Да, € 120 млн при стоимости игрока на Transfermarkt в € 40 млн. Также желание подписать Балеба приписывали «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Раскошелится ли кто-то?

За Джексоном объявлена охота среди топ-клубов

Николас Джексон широко известен по промахам из убойных позиций и видео, где футболистов АПЛ просили правильно назвать своё имя: там нападающий пафосно представился ДжАксоном. Однако при Энцо Мареске сенегалец вновь обрёл себя, поправил прицел и стал губить меньше моментов. Да, никуда не исчезли проблемы с дисциплиной. Тем не менее готовых сменить обстановку топ-нападающих всё меньше, и при ограниченности рынка, как написал Флориан Плеттенберг, Джексоном всерьёз заинтересовались «Бавария» с «Ньюкаслом».

Sky Sports вдобавок расширил список претендентов «Ювентусом» и «Миланом». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в € 65 млн. Фабрицио Романо отметил и «Тоттенхэм»: «шпоры» включатся в борьбу, если попрощаются с Ришарлисоном. «Челси», если что, два года назад платил «Вильярреалу» € 37 млн.

Шевалье максимально близок к переходу в «ПСЖ»

Источник: AP 2024

Люка Шевалье вот-вот станет игроком «ПСЖ». Авторитетный L«Équipe подтвердил, что парижане торопились уладить всё до матча за Суперкубок Европы, ударили по рукам с “Лиллем” и заплатят за 23-летнего вратаря чуть более € 40 млн. Осталось только согласовать незначительные детали и закрепить договор в письменном виде. Как написал днём источник, сделка, вероятно, зафиналится в течение нескольких часов.

Гутьерреса проигнорировали в «Реале». «Наполи» этим воспользовался

Мигель Гутьеррес — воспитанник «Реала», который за три года в «Жироне» заметно вырос в качестве и привлёк внимание грандов. В AS утверждали, что мадридцы на позицию левого защитника выбирали между ним и другим выпускником своей академии — Альваро Каррерасом из «Бенфики». Как известно, остановились на втором. Но Гутьеррес всё равно ушёл на повышение, прописавшись в «Наполи». Фабрицио Романо подтвердил. Неаполитанцам Мигель обойдётся в € 18 млн плюс бонусы.

Инсайдер подчеркнул: испанец хотел исключительно к чемпионам Италии. Как только «Реал» подтвердит деактивацию пункта об обратном выкупе, осуществиться трансферу ничего не помешает.

Одной строкой

  • Официально: «Пиза» объявила о переходе 37-летнего Хуана Куадрадо. Ранее он покинул «Аталанту».
  • Официально: «Айнтрахт» купил японского вингера Рицу Доана у «Фрайбурга» за € 21+1 млн.
  • Официально: Джованни Симеоне перешёл из «Наполи» в «Торино». Это аренда, но с обязательством выкупа за € 8 млн.
  • Официально: Экс-нападающий «Реала» Мариано Диас, проведя сезон без футбола, оказался в «Алавесе».
  • Официально: «Спартак» продал Рикарду Мангаша «Спортингу» за € 300 тыс. Португальский клуб прописал отступные за левого защитника в размере € 60 млн.
  • Официально: черногорский нападающий Душан Бакич на правах свободного агента перешёл в «Торпедо» из минского «Динамо».
  • Даниэль Лонго: «Милан» хочет арендовать Расмуса Хойлунда с правом выкупа за € 30 млн. Сделке должен помочь переход в «МЮ» Шешко.
  • Флориан Плеттенберг: «Байер» готов заплатить € 50 млн за вингера «Монако» Магнеса Аклиуша.
  • Фабрицио Романо: «Аль-Наср» согласовал контракт с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом. Тот покинет каталонский клуб свободным агентом.
  • Фабрицио Романо: вратарь Мадс Хермансен не хочет играть в Чемпионшипе и меняет «Лестер» на «Вест Хэм». «Молотки» потратятся на € 19 млн.
  • Сесар Луис Мерло: «Манчестер Сити» отказался отдавать в аренду «Роме» атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри.
  • Джанлука Ди Марцио: «Комо» не продал «Тоттенхэму» атакующего полузащитника Нико Паса за € 40 млн.
  • Globo: «Бенфика» хотела арендовать Антони, но «МЮ» предпочитает вингера за € 40 млн. «Бетис» купить его также не готов.
  • The Athletic: «Челси» активизировал переговоры по трансферу Алехандро Гарначо из «МЮ». Вингер готов перебраться в Лондон, но и не против остаться.
  • Globo: «Зенит» передал «Флуминенсе», что не отпустит Нино этим летом.
  • Орацио Аккомандо: защитника Сауля Коко не будет в «Спартаке». Запрос «Торино» в € 20 млн оказался неподъёмным.
  • Сесар Луис Мерло: переход из «Эстудиантеса» в ЦСКА вингера Тьяго Паласиоса далёк от завершения из-за разногласий по форме оплаты армейцами € 6 млн.
  • Пипе Сиерра: вингер «Мильонариоса» Даниэль Руис вылетел в Москву для трансфера в ЦСКА. Речь об аренде с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
  • Решат Джан Озбудак: турецкий «Генчлербирлиги» согласовал контракт с нападающим ЦСКА Секу Койта.

