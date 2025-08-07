«Спартак» отдал Чернова, трансферная победа «МЮ», красивый шаг Веа. Переходы и слухи дня

Никита Чернов не сработался с Деяном Станковичем и арендован «Крыльями Советов» у «Спартака». В интервью «Чемпионату» защитник рассказывал, что диалога между ним и сербским тренером толком не было. Да и на поле Чернов в предыдущем сезоне РПЛ появился лишь восемь раз, из них в старте — четыре, причём три — ещё в июле и августе. Возвращение в Самару сенсационным не стало. Любопытно, что зимой, по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», красно-белые могут вернуть Никиту. Видимо, это зависит от дальнейшей судьбы Станковича.