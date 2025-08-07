Павлюченко о молодежи: «Сейчас что-нибудь скажешь, тебе в ответ: “Да пошел ты!” Тренер объясняет — кто-то может поспорить. Воспитание, мы другие чуть были»

Я говорю: «Слушай, ну ты должен понимать, что это вторая лига, ты во второй лиге что-то тренеру в ответ говоришь. Так не должно быть». Я, например, даже когда в «Ротор» попал, там в перерыве ко мне мог [подойти] Валера Есипов, Веретенников…
Я помню, мы проигрывали 0:1, я с мячом, и Валера Есипов, мы то ли с вратарем выходили, или с защитником одним — я ему не отдаю пас, начинаю обыгрывать, и у меня забирают мяч. И в раздевалке, что думаешь, я пришел, сел, и он подошел — как дал мне! И я как бы слушал: да, извини.
Сейчас такого нет. Сейчас ты что-нибудь скажешь, тебе в ответ: «Да пошел ты!» Воспитание, мы другие чуть были", — сказал бывший нападающий сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли — брали мяч, на асфальте играли, все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас нифига не добился — хочу контракт. А ты никто».