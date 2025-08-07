Павлюченко о молодежи: «Сейчас что-нибудь скажешь, тебе в ответ: “Да пошел ты!” Тренер объясняет — кто-то может поспорить. Воспитание, мы другие чуть были»

Я помню, мы проигрывали 0:1, я с мячом, и Валера Есипов, мы то ли с вратарем выходили, или с защитником одним — я ему не отдаю пас, начинаю обыгрывать, и у меня забирают мяч. И в раздевалке, что думаешь, я пришел, сел, и он подошел — как дал мне! И я как бы слушал: да, извини.