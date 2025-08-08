«Валенсия» подписала хавбека «Ренна» Сантамарию. Контракт — на 2 года

Во второй половине прошедшего сезона Сантамария выступал на правах аренды за «Ниццу», где провел 13 матчей в Лиге 1. Всего в сезоне-2024/25 хавбек отыграл в чемпионате Франции 23 матча. Его статистику можно найти здесь.
Фото: valenciacf.com.
30-летний футболист подписал с испанским клубом двухлетнее соглашение — до 2027 года.
