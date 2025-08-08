«МЮ» готов продать Хейлунда за 40 млн фунтов. Форвард отказался переходить в «Лейпциг» и хочет остаться в АПЛ или вернуться в Италию в случае ухода (talkSPORT)

«РБ Лейпциг» обсуждал с «МЮ» возможный трансфер Хейлунда во время переговоров по Беньямину Шешко — его предполагалось оформить как отдельную сделку, но датчанин не был заинтересован в переходе в немецкий клуб.
Сообщается, что в случае ухода из «МЮ» Хейлунд предпочел бы перейти в другой клуб АПЛ или вернуться в Серию А. Интерес к форварду проявляли «Милан», «Наполи», а также клубы Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Расмус забил 4 гола в 32 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
