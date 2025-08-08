Болельщик «Реала» ушел с должности специалиста по искусственному интеллекту в комитете судей. Алонсо предложили работу за границей

Напомним, в июле Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о приглашении Чемы Алонсо на пост советника по вопросам искусственного интеллекта и инноваций в технический комитет судей (CTA). В прошлом специалист в соцсетях неоднократно писал, что является болельщиком «Реала».
По информации Mundo Deportivo, в четверг Чема Алонсо сообщил президенту комитета Франсиско Сото, что выходит из состава CTA.
Утверждается, что Алонсо принял предложение по работе от компании за пределами Испании. По этой причине он не сможет совмещать новую должность с обязанностями в CTA.