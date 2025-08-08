Тер Стеген отказался пускать домой врачей «Барселоны» после операции и поехал на клубную базу сам (Diario Sport)

По информации Diario Sport, после операции «Барселона» хотела отправить врачей к тер Стегену домой, чтобы проверить ход послеоперационного периода, но голкипер категорически отказался пускать в дом медработников клуба и впоследствии приехал на базу «блауграны» для прохождения необходимого обследования.
Также сообщается, что тер Стеген в ближайшее время не планирует встреч с руководством «Барселоны».
