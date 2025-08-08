Польский журналист призвал отстранить Израиль от соревнований: «В Газе гуманитарный кризис, люди умирают от голода, в первую очередь дети. УЕФА, ФИФА и весь спортивный мир — вам должно быть стыдно»

«Ракув» Ченстохова встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с израильским «Маккаби» Хайфа. УЕФА, словно ничего не произошло, допускает к соревнованиям представителей страны, которая совершает геноцид, отвечает за голодную смерть детей и обстреливает даже гуманитарную помощь.
В секторе Газа сейчас гуманитарный кризис. Не хватает продовольствия. Говоря прямо — люди умирают от голода. Среди жертв голода — в первую очередь дети. В интернете можно найти ужасные фотографии происходящего. В Газу поступает ничтожное количество грузовиков с продуктами от других стран или гуманитарных организаций. Израиль не пропускает гуманитарные конвои. Без них остановить голод невозможно.
Каждый день появляются сообщения о том, что в местах раздачи еды расстреливают мирных жителей, стоящих в очереди. Сначала людей морят голодом, потом бросают им подачки, а затем убивают, когда они бегут за этими подачками. Это звучит как какая-то жестокая, извращенная компьютерная игра, но это — шокирующая реальность современной Газы.
А «Ракув» Ченстохова, как ни в чем не бывало, должен играть с «Маккаби» Хайфа. УЕФА, ФИФА и весь спортивный мир — вам должно быть стыдно. Это насмешка, что никто, абсолютно никто не забанил израильские команды в международных соревнованиях. В спорте нет места для тех, кто совершает геноцид", — написал польский спортивный журналист Якуб Бялек в своем профиле в Х.