Польский журналист призвал отстранить Израиль от соревнований: «В Газе гуманитарный кризис, люди умирают от голода, в первую очередь дети. УЕФА, ФИФА и весь спортивный мир — вам должно быть стыдно»

А «Ракув» Ченстохова, как ни в чем не бывало, должен играть с «Маккаби» Хайфа. УЕФА, ФИФА и весь спортивный мир — вам должно быть стыдно. Это насмешка, что никто, абсолютно никто не забанил израильские команды в международных соревнованиях. В спорте нет места для тех, кто совершает геноцид", — написал польский спортивный журналист Якуб Бялек в своем профиле в Х.