Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Мог остаться, Леви домой приехал, говорит: “Ром, ты больной? Как можно проситься в Россию, когда вот Англия?” Конечно, я жалел потом»

Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
3
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
0
:
Целе
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Мог остаться, Леви домой приехал, говорит: “Ром, ты больной? Как можно проситься в Россию, когда вот Англия?” Конечно, я жалел потом»

— Ты жалеешь, что уехал из Англии в итоге?

Источник: Спортс"

— Ну да, есть такое. Представляешь, я из Англии уехал, и мой первый выезд командой — в Пермь, на искусственное поле, где там болельщиков нет, блин, вообще, с раздевалками этими. Конечно, я потом жалел.

Я мог остаться, мне и президент клуба говорил: «Ром, я вообще не понимаю, как можно…» Я ему говорю: «Продайте меня». Как раз чемпионат Европы на носу, еще Дик Адвокат говорит: «Если ты играть не будешь, я тебя не вызову». У меня все заклинило — как, Европу я пропущу? Я: «Давайте продавайте!» И агенту: «Все, продавайте меня, я не хочу».

И он ко мне домой сам приехал, Леви (президент «Тоттенхэма» — Спортс«“), на машине. Стук в дверь, я открываю — стоит Леви. А он простой, ни охраны, ничего. Спокойно приехал, зашел. Так вот мы сели на кухне, с женой, и он мне говорит: “Ром, ты это, больной? Как, как можно проситься уехать в Россию, когда вот Англия?”.

Говорит: «Сегодня Реднапп есть, завтра его не будет». Я говорю: «Ну мне надо играть, Европа». Он говорит: «Да потерпи, потерпи». Я говорю: «Да нет, пожалуйста!» И все. И он говорит: «Хорошо, я тебя услышал», — сказал бывший нападающий «Тоттенхэма» в подкасте Федора Смолова Smol Talk.