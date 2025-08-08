Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Мог остаться, Леви домой приехал, говорит: “Ром, ты больной? Как можно проситься в Россию, когда вот Англия?” Конечно, я жалел потом»

— Ну да, есть такое. Представляешь, я из Англии уехал, и мой первый выезд командой — в Пермь, на искусственное поле, где там болельщиков нет, блин, вообще, с раздевалками этими. Конечно, я потом жалел.
Я мог остаться, мне и президент клуба говорил: «Ром, я вообще не понимаю, как можно…» Я ему говорю: «Продайте меня». Как раз чемпионат Европы на носу, еще Дик Адвокат говорит: «Если ты играть не будешь, я тебя не вызову». У меня все заклинило — как, Европу я пропущу? Я: «Давайте продавайте!» И агенту: «Все, продавайте меня, я не хочу».
И он ко мне домой сам приехал, Леви (президент «Тоттенхэма» — Спортс«“), на машине. Стук в дверь, я открываю — стоит Леви. А он простой, ни охраны, ничего. Спокойно приехал, зашел. Так вот мы сели на кухне, с женой, и он мне говорит: “Ром, ты это, больной? Как, как можно проситься уехать в Россию, когда вот Англия?”.
Говорит: «Сегодня Реднапп есть, завтра его не будет». Я говорю: «Ну мне надо играть, Европа». Он говорит: «Да потерпи, потерпи». Я говорю: «Да нет, пожалуйста!» И все. И он говорит: «Хорошо, я тебя услышал», — сказал бывший нападающий «Тоттенхэма» в подкасте Федора Смолова Smol Talk.