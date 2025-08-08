В минувшем сезоне Ла Лиги Хуанлу отметился 4 голами и 4 ассистами в 32 матчах. Подробную статистику испанца можно найти здесь.
«Севилья» не продала Хуанлу в «Наполи» за 17 млн евро. Клуб просит за защитника 20 млн евро и процент от перепродажи, как предложил «Вулверхэмптон»
По данным инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб отклонил предложение неаполитанцев на сумму 17 млн евро. Сообщается, что «Севилья» хочет получить за 21-летнего защитника 20 млн евро и процент от последующей продажи — такие условия несколько дней назад предложил «Вулверхэмптон».