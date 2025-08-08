«Вилла» не хочет продавать Макгинна, отказавшись от 18 млн фунтов от «Эвертона». Хавбек также интересен «Ньюкаслу»

Макгинн также интересен «Ньюкаслу», но «сороки» еще не делали предложений.
Контракт полузащитника с «Виллой» рассчитан до июня 2027 года. В 49 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Макгинна 4 гола и 6 ассистов.
«Эвертон» предлагал за 30-летнего хавбека сборной Шотландии 18 млн фунтов, но бирмингемцы ответили отказом.
