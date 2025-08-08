Генич допустил отставку Станковича до конца лета: «Судьбоносными станут матчи с “Локо”, “Зенитом” и “Рубином”. У Деяна новый контракт, серьезные трансферы, но “Спартак” не

Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт — оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».