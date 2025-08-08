Генич допустил отставку Станковича до конца лета: «Судьбоносными станут матчи с “Локо”, “Зенитом” и “Рубином”. У Деяна новый контракт, серьезные трансферы, но “Спартак” не

— Как бы с «Локомотивом» ни сыграли, отставка не случится. Допускаю, что до конца лета это может произойти, ключевыми для Станковича будут три ближайшие игры чемпионата.
Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт — оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».
— Тренер способен исправиться?
— «Спартак» — такая команда, что спрогнозировать непросто. Если скажу, что он способен исправить ситуацию, значит, верю на 100%. Если скажу, что не способен, значит, я в Станковиче разуверился. Результат может качнуться в любую сторону, у нас такой чемпионат, где у команд нет сумасшедшей разницы.
Не складывается впечатление, что все идет по плану Станковича, что он знает, как выбраться, иначе команда показывала бы более уверенный и стабильный футбол. Если «Спартак» поймает кураж, может обыграть кого угодно и даже взять девять очков в трех ближайших турах, — сказал комментатор.