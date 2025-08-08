Павлюченко о жизни в Англии: «Первые два года было сложно, язык не знал. Все время хотелось домой, некомфортно было»

Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
3
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
0
:
Целе
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2

Павлюченко о жизни в Англии: «Первые два года было сложно, язык не знал. Все время хотелось домой, некомфортно было»

Нападающий выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

Источник: Спортс"

— Как тебе жизнь в Лондоне?

— Мне было тяжело, наверное, первые года два, потому что язык не знал, была большая проблема — это вот язык. А жене очень нравилось, ну она сразу пошла у меня учиться. Ребенок у меня вообще за полгода выучил. Ну она маленькая, сколько там, четыре годика было.

Вот мне было чуть сложнее, я в команде года два не общался, не понимал. У меня был переводчик первые шесть месяцев, потом мне его запретили. Я думаю: как же я буду, блин, общаться? Начал брать учителя-англичанина, после тренировок приезжал ко мне домой, мы с ним и разговаривали, и читали, и писали, и общались. И вот где-то после двух лет я уже потихоньку начал общаться, понимать и установки понимать.

А вот первые два года — блин, ну они были настолько сложны… И все время хотелось домой. Некомфортно мне было, хотя команда, ребята были классные.

Я сейчас молодым футболистам говорю: неважно, это Англия, Испания там, Греция, Турция, ну не знаю — надо ехать. Лучше попробовать.

Я даже вспоминаю Акинфея, его звали вообще все топовые [клубы]. И у него тоже как-то интервью брали и спрашивали: «Почему ты не поехал?» Он так же, как и я, думал, он так и сказал: «Меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо», — сказал Павлюченко в эфире подкаста Федора Смолова Smol Talk.