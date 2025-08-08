Павлюченко о жизни в Англии: «Первые два года было сложно, язык не знал. Все время хотелось домой, некомфортно было»

— Как тебе жизнь в Лондоне?
— Мне было тяжело, наверное, первые года два, потому что язык не знал, была большая проблема — это вот язык. А жене очень нравилось, ну она сразу пошла у меня учиться. Ребенок у меня вообще за полгода выучил. Ну она маленькая, сколько там, четыре годика было.
Вот мне было чуть сложнее, я в команде года два не общался, не понимал. У меня был переводчик первые шесть месяцев, потом мне его запретили. Я думаю: как же я буду, блин, общаться? Начал брать учителя-англичанина, после тренировок приезжал ко мне домой, мы с ним и разговаривали, и читали, и писали, и общались. И вот где-то после двух лет я уже потихоньку начал общаться, понимать и установки понимать.
А вот первые два года — блин, ну они были настолько сложны… И все время хотелось домой. Некомфортно мне было, хотя команда, ребята были классные.
Я сейчас молодым футболистам говорю: неважно, это Англия, Испания там, Греция, Турция, ну не знаю — надо ехать. Лучше попробовать.
Я даже вспоминаю Акинфея, его звали вообще все топовые [клубы]. И у него тоже как-то интервью брали и спрашивали: «Почему ты не поехал?» Он так же, как и я, думал, он так и сказал: «Меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо», — сказал Павлюченко в эфире подкаста Федора Смолова Smol Talk.