Павлюченко о жизни в Англии: «Первые два года было сложно, язык не знал. Все время хотелось домой, некомфортно было»

Вот мне было чуть сложнее, я в команде года два не общался, не понимал. У меня был переводчик первые шесть месяцев, потом мне его запретили. Я думаю: как же я буду, блин, общаться? Начал брать учителя-англичанина, после тренировок приезжал ко мне домой, мы с ним и разговаривали, и читали, и писали, и общались. И вот где-то после двух лет я уже потихоньку начал общаться, понимать и установки понимать.