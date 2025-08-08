«Вест Хэм» согласовал трансфер вратаря «Лестера» Хермансена за 18 млн фунтов

«Молотки» согласовали трансфер 25-летнего датчанина за 18 млн фунтов. О личном контракте стороны также договорились.
В 27 матчах прошлого сезона АПЛ Хермансен сыграл на ноль один раз. По итогам чемпионата «лисы» вылетели в Чемпионшип.
«Вест Хэм» купит вратаря «Лестера» Мадса Хермансена.
