Генич допустил, что «Ахмат» отберет очки у «Зенита»: «Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать соперника в капканы. В игре питерцев преобладает академичность, скорость включают лишь Мантуан и Пед

«Зенит» должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза.