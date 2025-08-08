Генич допустил, что «Ахмат» отберет очки у «Зенита»: «Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать соперника в капканы. В игре питерцев преобладает академичность, скорость включают лишь Мантуан и Пед

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
3
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
0
:
Целе
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2

Генич допустил, что «Ахмат» отберет очки у «Зенита»: «Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать соперника в капканы. В игре питерцев преобладает академичность, скорость включают лишь Мантуан и Пед

Матч 4-го тура пройдет в субботу в Грозном.

«Зенит» нормально стартовал в чемпионате. Конечно, пока в игре больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон.

«Зенит» должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза.

Все равно «Зенит» остается фаворитом матча с «Ахматом». Но Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать игроков соперника в капканы, реализовать что‑то свое. Не удивлюсь, если «Ахмат» отберет очки у сине‑бело‑голубых", — сказал комментатор.

