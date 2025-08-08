Пономарев за ужесточение лимита: «Надо, чтобы играли россияне. Первые места выигрывают одни бразильцы — из кого нам сборную делать? Конкуренции никакой»

«Я бы сделал не “пять и десять”, а “три и десять”. Потому что надо, чтобы играли российские игроки. А что у нас получается? Первые и вторые места выигрывают одни бразильцы. Так дело не пойдет. А из кого нам сборную делать? Конкуренции никакой.
Раньше, в советское время, было по три-четыре человека на каждое место. Была конкуренция настоящая. А сейчас одни и те же лица. Не из кого выбирать. Все серые, одинаковые, как мыши. Вот в чем проблема.
Тянуть наших игроков наверх — это не в их интересах. Им нужно быть лучше, они под контракты играют, деньги большие получают. А наши до них не дотягиваются. Если бы играло больше россиян, был бы выбор, появились бы звездочки, интересные ребята. А так — все заполонили иностранцы.
В Питере, например, играют восемь иностранцев в составе. Трое россиян. Это нормально, по-вашему? Наш министр прав. Я полностью на его стороне. Только, повторюсь, я бы сделал «три и десять», — сказал экс-защитник ЦСКА.