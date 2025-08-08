Наумов предрек поражение «Спартака» от «Локо»: «Если не действуют края, выстроить игру сложно: Рябчук — слабенький, Хлусевич сильно сдал. Железнодорожники выглядят сбалансированнее»

А «Спартак» очень нервный, игра у команды не получается. Не очень понятна позиция спортивного директора клуба — у них пустые края в защите. Рябчук — слабенький, а Хлусевич сильно сдал. Если у тебя не действуют края, выстроить игру сложно«, — сказал бывший президент “Локомотива”.