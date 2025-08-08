Павлюченко о том, для чего играют в футбол: «Чтобы получать зарплату, играть в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионате мира. Мы же ради этого с 6 лет всю жизнь хренячили, как кони»

Футболист, если ставит какую-то цель, он должен играть и в сборной, играть в таких турнирах, как Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира. Блин, ну мы же ради этого там с шести лет всю жизнь хренячили, не знаю, как кони, блин, чтобы попасть туда, правильно? Вот это кайф футбола", — сказал экс-форвард сборной России в эфире подкаста Федора Смолова Smol Talk.
"Для чего мы играем в футбол? Ну так, чтобы поиграть там, получать зарплату — я футболист.