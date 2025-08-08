«Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграли вничью — 1:1. Табидзе открыл счет, Беншимол сравнял с паса Дзюбы

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте счет открыл Джемал Табидзе. На 84-й Жилсон Беншимол воспользовался передачей Артема Дзюбы и забил ответный гол.
Таблица РПЛ.
Статистика РПЛ.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше