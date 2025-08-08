Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
09.08
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

«Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграли вничью — 1:1. Табидзе открыл счет, Беншимол сравнял с паса Дзюбы

Матч проходил на «Анжи-Арене» и завершился со счетом 1:1.

Источник: Спортс"

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте счет открыл Джемал Табидзе. На 84-й Жилсон Беншимол воспользовался передачей Артема Дзюбы и забил ответный гол.

Таблица РПЛ.

Статистика РПЛ.

