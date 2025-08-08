Осипов о Дзюбе: «Если Тему не будет ждать большое будущее в спортивном функционировании или политической должности, мимо МФЛ он не пройдет. На 95% уверен в этом»

— Мы давно знакомы с Артемом. Он прекрасно знает мое желание видеть его внутри лиги. Это не секрет. При встрече с ним всегда между строк беседуем об этом. Мы ждем Дзюбу в Медиалиге. Не думаю, что ему будет интересно играть. Возможно, он попробует себя в статусе играющего руководителя клуба. Было бы прикольно стать легендой не только на поле, но и в статусе спортивного функционера.
— Что Дзюба отвечал на ваше желание видеть его в МФЛ?
— Он видит перед собой цель побить все рекорды в статусе футболиста. Тут нужна концентрация. Артем забивает «Спартаку», бьет рекорды Лоськова и Кержакова. Дзюба — в прайме. Ни у каждого молодого футболиста есть то мастерство, что у него сейчас. Если Тему не будет ждать большое будущее в спортивном функционировании или политической должности, мимо МФЛ он не пройдет. На 95% уверен в этом.
— Вы видите Дзюбу в политике?
— Я вижу его большим инфлюенсером. Он понятен для аудитории, как и его мысли. Он может их озвучивать и реализовывать. В этом деле, может, у него даже больше потенциала, чем на футбольном поле. А в этой сфере он лучший в стране, — сказал президент WINLINE Медиалиги.