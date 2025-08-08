Осипов о Дзюбе: «Если Тему не будет ждать большое будущее в спортивном функционировании или политической должности, мимо МФЛ он не пройдет. На 95% уверен в этом»

— Мы давно знакомы с Артемом. Он прекрасно знает мое желание видеть его внутри лиги. Это не секрет. При встрече с ним всегда между строк беседуем об этом. Мы ждем Дзюбу в Медиалиге. Не думаю, что ему будет интересно играть. Возможно, он попробует себя в статусе играющего руководителя клуба. Было бы прикольно стать легендой не только на поле, но и в статусе спортивного функционера.