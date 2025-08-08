Домашние футболки клубов АПЛ на новый сезон стоят 60−85 фунтов. Самые дорогие у «Арсенала», «Сити», «МЮ», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Астон Виллы&raq

Самые дешевые футболки на-сезон 2025/26 у недавно вышедших в Премьер-лигу «Бернли» и «Сандерленда». Взрослая мужская футболка из домашнего комплекта продается по цене 60 фунтов.
Далее идут такие команды, как «Борнмут» (65 фунтов), «Брентфорд» (65 фунтов), «Кристал Пэлас» (65 фунтов), «Брайтон» (70 фунтов) и «Лидс» (70 фунтов).
Новая домашняя форма «Ноттингем Форест» и «Вест Хэма» обойдется в 75 фунтов, а «Эвертон» и «Вулверхэмптон» продают футболки по 80 фунтов.
Стоимость одной футболки «Челси» составляет 84,99 фунтов. Таким образом, «синих» опережают 9 команд, взимающих по 85 фунтов: «Арсенал», «Астон Вилла», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».