Судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не дал желтую карточку Кутицкому из «Динамо» за срыв перспективной атаки в игре с «Краснодаром» (ЭСК РФС)

Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.