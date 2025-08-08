Судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не дал желтую карточку Кутицкому из «Динамо» за срыв перспективной атаки в игре с «Краснодаром» (ЭСК РФС)

Комиссия единогласно решила, что судья ошибочно не зафиксировал нарушение и не вынес желтую карточку Александру Кутицкому «Динамо» за срыв перспективной атаки.
«Кутицкий нарушает правила игры против нападающего “Краснодара” Джона Кордобы.
Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.
Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки", — сообщили в ЭСК.