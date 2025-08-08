Депутат Свищев: «Возвращение в РПЛ и КХЛ клубов Подмосковья — дело времени. Нужно подсократить бюджеты, переждать сложный момент»

Напомним, «Химки» покинули Мир РПЛ из-за финансовых трудностей, а «Витязь» был исключен из Фонбет Чемпионата КХЛ. Кроме того, «Куньлунь», который базировался в Мытищах, переехал в Санкт-Петербург и сменил название на «Шанхай Дрэгонс».
— Как относитесь к тому, что в следующем сезоне Московская область не будет представлена в элитных дивизионах российского футбола и хоккея?
— Московская область всегда гордилась своими профессиональными клубами, что в хоккее, что в футболе. И то, что сейчас область осталась без присутствия в высших дивизионах, конечно, не самая хорошая новость. Обязательно нужно вернуться.
Это все‑таки миллионы болельщиков, которые гордились клубами, представляющими регион. Мы знаем, как губернатор Московской области любит спорт, он сам спортсмен. Думаю, это один из серьезных вопросов на повестке дня в области.
Я общаюсь и с министром спорта, мы обсуждаем эти вопросы. Просто нужно переждать сложный момент, подсократить бюджеты. Считаю, что возвращение в Московскую область клубов РПЛ и КХЛ — дело времени, — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.