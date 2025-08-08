«Челси» заработал более 250 млн фунтов на продаже игроков академии за 3 года

Кроме того, трансферы Нони Мадуэке, Джордже Петровича и других игроков увеличили чистую прибыль «синих». Клуб рассчитывает, что доходы этим летом превысят 300 млн фунтов.
Поскольку игроки академии считаются «чистой прибылью» в клубной отчетности, их уход обеспечил «Челси» большую финансовую гибкость, помогая финансировать новые приобретения на сумму 250 млн фунтов. При этом трансферные расходы амортизируются в течение пятилетнего периода действия долгосрочных контрактов.
Продажи ключевых выпускников академии, включая Мейсона Маунта (за 55 млн в «Манчестер Юнайтед»), Иана Матсена (за 37,5 млн в «Астон Виллу»), Конора Галлахера (за 34 млн в «Атлетико») и Льюиса Холла (за 28 млн в «Ньюкасл»), сыграли решающую роль в соблюдении «Челси» финансовых правил.
В общей сложности за последние три сезона клуб получил 251,2 млн фунтов от продажи игроков академии — эта сумма компенсирует расходы на новых игроков в размере 1,25 млрд фунтов.
Однако даже этого оказалось недостаточно для соблюдения «Челси» финансовых правил без продажи двух отелей и женской команды на общую сумму 276,6 млн фунтов. Напомним, эти сделки были одобрены АПЛ, но отклонены финансовыми правилами УЕФА. В результате чего «Челси» был оштрафован на 26,7 млн фунтов.