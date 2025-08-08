«Челси» заработал более 250 млн фунтов на продаже игроков академии за 3 года

Однако даже этого оказалось недостаточно для соблюдения «Челси» финансовых правил без продажи двух отелей и женской команды на общую сумму 276,6 млн фунтов. Напомним, эти сделки были одобрены АПЛ, но отклонены финансовыми правилами УЕФА. В результате чего «Челси» был оштрафован на 26,7 млн фунтов.