Арбитр Чистяков верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 1-й минуте игры с «Зенитом» (РФС)

«Игорь Дивеев касается мяча частью руки, которая в соответствии с правилами, не является наказуемой. Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — говорится в видео на странице РФС.