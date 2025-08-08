«Игорь Дивеев касается мяча частью руки, которая в соответствии с правилами, не является наказуемой. Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — говорится в видео на странице РФС.
Арбитр Чистяков верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 1-й минуте игры с «Зенитом» (РФС)
Департамент судейства и инспектирования РФС сообщил, что главный судья матча 3-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Артем Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на первой минуте.