На 3-ей футболке «Реала» вышита фраза «90 минут на “Бернабеу” — это очень долго»

Форма от компании Adidas выполнена в синем цвете в сочетании с белыми деталями.
На внутренней стороне футболки вышита фраза: «90 минут на “Бернабеу” — это очень долго».
Знаменитое изречение впервые прозвучало во время полуфинала Кубка УЕФА сезона-1984/85, когда «Реал» проиграл «Интеру» в Милане со счетом 0:2.
После игры Хуанито подошел к защитнику «нерадзурри» и произнес фразу, ставшую одну из самых известных в «Реале». Позже она использовалась в качесте слогана на трибунах домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».
