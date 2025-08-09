Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.32
П2
2.85
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.64
П2
4.33
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

«Кисляк не продается». «Фенербахче» мог дать до 22 млн евро с учетом бонусов, но у Матвея еще 4 года контракта с ЦСКА и нет отступных, сообщил агент

— История с «Фенербахче» развивалась достаточно быстро. Я имел дело со спортивным директором, у которого был карт-бланш от президента турецкого клуба. Я съездил в Турцию на переговоры, сразу сказал о том, что у Матвея еще четыре года контракта: «Все вопросы с ЦСКА решайте».

Источник: Спортс"

— История с «Фенербахче» развивалась достаточно быстро. Я имел дело со спортивным директором, у которого был карт-бланш от президента турецкого клуба. Я съездил в Турцию на переговоры, сразу сказал о том, что у Матвея еще четыре года контракта: «Все вопросы с ЦСКА решайте». Спрашивают: «С чего начать?» Я говорю: «Ну, начните с минимума, посмотрите на реакцию, а дальше будет понятно».

В итоге Евгений Шевелев и Роман Бабаев (замгендиректора и гендиректор ЦСКА — Спортс«“) сказали: “Саш, при всем уважении — Кисляк не продается. Давай тему закроем и спокойно дальше ведем переговоры по новым условиям контракта для Матвея”. На том и порешили.

— А вы не считаете, что это просто вопрос цены? Если бы турки предложили 20 миллионов евро…

— За 20 не отдали бы. Это мое субъективное мнение. В разговорах со мной спортивный директор «Фенербахче» говорил о том, что самый большой оффер, который делал клуб — 18 миллионов евро за какого-то аргентинца. Мы, говорят, готовы повторить. Плюс к этому имеется бонусная часть. И если бы у ЦСКА был интерес, думаю, там можно было бы разогнать до 20−22 миллионов.

Мы даже с «Фенербахче» не обсуждали условия контракта Кисляка. Какой смысл обсуждать, если у него еще 4 года контракта, а опции buy-out (отступные — Спортс«“) нет? — сказал Александр Маньяков.