Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Черчесов выиграл первый матч после возвращения в РПЛ — против «Зенита». Это была его первая встреча с Семаком

Сегодня «Ахмат» под руководством 61-летнего специалиста обыграл «Зенит» со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Это был первый матч Черчесова в рамках Премьер-лиги с 2015 года. После ухода из «Динамо» он не работал на клубном уровне в России.

Кроме того, Черчесов впервые в качестве тренера противостоял команде, которой руководит Сергей Семак.