Черчесов выиграл первый матч после возвращения в РПЛ — против «Зенита». Это была его первая встреча с Семаком

Это был первый матч Черчесова в рамках Премьер-лиги с 2015 года. После ухода из «Динамо» он не работал на клубном уровне в России.
Кроме того, Черчесов впервые в качестве тренера противостоял команде, которой руководит Сергей Семак.
Сегодня «Ахмат» под руководством 61-летнего специалиста обыграл «Зенит» со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.
