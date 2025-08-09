Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Хакими про дело об изнасиловании: «Ложные обвинения в мой адрес ужасны и несправедливы, я бы никому такого не пожелал. Я спокоен и знаю, что правда выйдет наружу»

Защитник «ПСЖ» обвиняется в изнасиловании, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Источник: Спортс"

"Я спокоен. Ложные обвинения в мой адрес ужасны и несправедливы. Я бы никому такого не пожелал. Я знаю, что правда выйдет наружу.

Я ни в чем себя не виню, люди, которые меня знают, это знают. Я спокоен и сосредоточен на важных вещах в моей жизни, а именно на семье и футболе. Как я только что сказал, правда выйдет наружу", — сказал Хакими в интервью Canal+.

Мбаппе защищал Хакими на допросе по делу об изнасиловании: «Мы не дикари. Ашраф уважительно относится к женщинам, даже в состоянии алкогольного опьянения».