Семак о 5 очках в 4 турах РПЛ: «Можно назвать старт сезона неудовлетворительным. Результат не тот, на который мы рассчитывали, причин много. Но нет смысла оправдываться»

В 4-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили «Ахмату» со счетом 0:1. Петербургский клуб в данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Источник: Спортс"

— Много контролировали мяч. Но слишком медленно разворачивались, не дорабатывали какие‑то моменты. Связаны эти моменты с терпением. Скорость передвижения мяча позволяла сопернику закрывать зону. Не хватало и агрессии, какие‑то моменты создавали, но недостаточно активно сыграли в завершении.

— С чем связана замена Жерсона на Нуралы Алипа?

— Нужен был игрок в центр поля. Хотели Дугласа поднять выше. Жерсон немного подустал и пока находится не в лучших кондициях. Он грубо ошибся в центре поля. И это связано с тем, что он функционально пока не очень готов. Мы проигрывали подбор в этой зоне. Если в контроле он смотрелся неплохо, то в переходных фазах движения не хватало.

— Всего одна победа в стартовых турах. В чем причина?

— Причин, как всегда, много. В прошлых матчах тоже создали много моментов. Но бывает, что цифры статистики не отражают итоговый счет. Есть и другие причины — поздний приезд Жерсона и Вендела. Им надо набирать, адаптироваться. Результат не тот, на который мы рассчитывали. Но нет смысла оправдываться. После сегодняшнего матча да, можно назвать старт сезона неудовлетворительным, — сказал главный тренер «Зенита».