Семак о 5 очках в 4 турах РПЛ: «Можно назвать старт сезона неудовлетворительным. Результат не тот, на который мы рассчитывали, причин много. Но нет смысла оправдываться»

— Нужен был игрок в центр поля. Хотели Дугласа поднять выше. Жерсон немного подустал и пока находится не в лучших кондициях. Он грубо ошибся в центре поля. И это связано с тем, что он функционально пока не очень готов. Мы проигрывали подбор в этой зоне. Если в контроле он смотрелся неплохо, то в переходных фазах движения не хватало.