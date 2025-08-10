Керкез не испытывает давления при игре в футбол: «Это просто работа. Ты можешь сыграть плохо, но тебе все равно платят. Давление — это когда тебе нечего есть, как некоторым семьям»

Вы спрашивали меня о давлении и о том, чувствуется ли оно на поле. Это не давление. Ты играешь в футбол, и ты можешь провести плохую игру, но тебе все равно платят. Давление — это когда на следующее утро тебе нечего есть, как некоторым семьям. Вот что такое давление.