Керкез не испытывает давления при игре в футбол: «Это просто работа. Ты можешь сыграть плохо, но тебе все равно платят. Давление — это когда тебе нечего есть, как некоторым семьям»

Вы спрашивали меня о давлении и о том, чувствуется ли оно на поле. Это не давление. Ты играешь в футбол, и ты можешь провести плохую игру, но тебе все равно платят. Давление — это когда на следующее утро тебе нечего есть, как некоторым семьям. Вот что такое давление.
Мы не испытываем никакого давления. Мы просто выходим и делаем свою работу. Это нужно делать. Это «Ливерпуль», ты всегда должен быть готов, вот и все", — сказал 21-летний защитник.
