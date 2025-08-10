Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
7.18
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2

Рахимов об 1:5 с ЦСКА: «В ворота “Рубина” залетело все, что можно было. У нас моментов было даже больше — армейцы показали, как нужно реализовывать»

"Все, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. Армейцы очень много играют через вертикальные передачи, делают надстройки, хорошо себя чувствуют в переходных фазах.

Источник: Sports

Мы начали хорошо, имели первый момент. Дальше не доиграли, не добежали и не вступили в отбор. В игре с ЦСКА нужно контролировать стенку, подстройку, игру на третьего — мы этого не сделали, поэтому получили голы.

Двоякое ощущение, ведь было достаточно много моментов и даже больше, чем у ЦСКА. Но это те базовые эпизоды, которые нужно доигрывать и контролировать дисциплину при организации. Сегодня мы позволили себе где‑то расслабиться — и сразу нам залетело четыре мяча.

Болезненное поражение, но оно должно случаться. Это то, на чем ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него все хорошо получается, то вот так может произойти.

Переворачивать игру после первого тайма было сложно. Во второй половине нужно было показать другой футбол. У нас были моменты, просто их нужно было реализовывать. Армейцы показали, как это нужно делать«, — сказал тренер “Рубина”.