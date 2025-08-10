«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)

При этом сам Хейлунд еще не дал согласия на переход в «Милан» и по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в «МЮ».
В прошлом сезоне нападающий провел 52 матча за манкунианцев во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше