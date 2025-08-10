Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
7.18
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.95
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.54
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)

«Россонери» готовы арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» на один год за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн и покрыть всю его зарплату в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

При этом сам Хейлунд еще не дал согласия на переход в «Милан» и по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в «МЮ».

В прошлом сезоне нападающий провел 52 матча за манкунианцев во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.

