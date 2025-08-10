Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.13
П2
7.50
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.03
X
2.96
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.58
П2
5.54
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. “Спартак” пропустил голы, которых можно было избежать»

В субботу красно-белые проиграли железнодорожникам (2:4) в 4-м туре РПЛ.

Источник: Sports

— Поздравляю «Локомотив» с победой. Победила команда, которая, наверное, больше этого хотела. Мы пропустили голы, которых можно было, на мой взгляд, избежать. Мы контролировали игру, но не хватило конкретики. Ни в коем случае не умаляю заслуг соперника, который одержал победу.

— От матча к матчу у вас меняется расстановка.

— Мы все профессионалы, играем в футбол. Нельзя говорить, что мы меняем спорт. На мой взгляд, не было никаких проблем в этом отношении.

Если бы кто‑то сказал, что такая игра закончится со счетом 2:4, то я бы не поверил. Не сказал бы, что трудности связаны с выбранной схемой.

— Маркиньос и Мартинс были заменены рано. В чем причина такого решения?

— Что касается Маркиньоса, то он только восстановился после травмы. Он не был изначально готов провести полную игру. Тем не менее, посовещавшись, мы приняли такое решение. Маркиньос проявил характер.

Что касается Мартинса, то он потратил много сил. Мы уступали в счете, и я хотел выпустить двух форвардов. Это была тактическая замена, — сказал тренер «Спартака».