Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. “Спартак” пропустил голы, которых можно было избежать»

— Поздравляю «Локомотив» с победой. Победила команда, которая, наверное, больше этого хотела. Мы пропустили голы, которых можно было, на мой взгляд, избежать. Мы контролировали игру, но не хватило конкретики. Ни в коем случае не умаляю заслуг соперника, который одержал победу.